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08:38 (мск), источник: © РИА Новости

На Запорожском направлении идет масштабная перегруппировка сил ВСУ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украинские вооруженные силы начали масштабную перегруппировку на Запорожском направлении, планируют начать атаку, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

Спецоперация на Украине
Источник: U.S. Army

«Сейчас происходит оппозиционное противостояние, идут артиллерийские дуэли. Идет перегруппировка большого количества соединений. Как я и предполагал, (украинские войска. — Прим. ред.), перебросив свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на Херсонское направление, но непосредственно и на Запорожское направление — в районы Орехово и Гуляйполе с перспективой удара по Васильевке, по Пологам», — сообщил чиновник.

Он добавил, что это сейчас «наиболее горячие» направления.

В городе Васильевка находится КПП между Украиной и новыми регионами России.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

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