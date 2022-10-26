В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности

«Если будет необходимость, мы вынуждены будем вводить дополнительные меры, то, конечно же, мы будем расширять спектр мероприятий, которые могут препятствовать работе террористических или диверсионных групп или просто сумасшедших, которые хотят создать где-то конфликт», — сказал он.
По его словам, на жизни обычных граждан военное положение практически не сказалось.
«Для нас большого изменения мы не почувствовали. Идет мирная жизнь, но с оттенком террористических событий, которые происходят со стороны киевского режима. Комендантский час у нас есть, но он не увеличился», — сказал врио губернатора.
Также Балицкий добавил, что местные власти ожидают наступления украинских войск на Энергодар и Бердянск — для этого они перебросили войска из Харьковской области и Днепропетровска. Это делается ночью с максимальной скрытностью.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.