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12:41 (мск), источник: © РИА Новости

В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Запорожской области могут принять дополнительные меры безопасности для борьбы с террористами, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Если будет необходимость, мы вынуждены будем вводить дополнительные меры, то, конечно же, мы будем расширять спектр мероприятий, которые могут препятствовать работе террористических или диверсионных групп или просто сумасшедших, которые хотят создать где-то конфликт», — сказал он.

По его словам, на жизни обычных граждан военное положение практически не сказалось.

«Для нас большого изменения мы не почувствовали. Идет мирная жизнь, но с оттенком террористических событий, которые происходят со стороны киевского режима. Комендантский час у нас есть, но он не увеличился», — сказал врио губернатора.

Также Балицкий добавил, что местные власти ожидают наступления украинских войск на Энергодар и Бердянск — для этого они перебросили войска из Харьковской области и Днепропетровска. Это делается ночью с максимальной скрытностью.

Как сообщал ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, ВСУ на этом направлении перегруппируют большое количество войск с перспективой атаки населенных пунктов Васильевка и Пологи.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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