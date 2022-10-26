Россиян предупредили о новой мошеннической схеме на тему мобилизации

Обнаружен как минимум один фишинговый сайт, выдающий себя за официальный интернет-портал правовой информации РФ, который обещает некий «сертификат об отсрочке» на «специальный срок» за денежное пожертвование в пользу армии РФ.
«Сайт мошенников выдает себя за один из правительственных ресурсов РФ. При этом его доменное имя никак не повторяет адрес официального сайта. Злоумышленники продвигали фишинговый сайт через социальные сети, электронную почту, SMS, рекламу в мобильных приложениях и автоматические переходы с других сайтов», — сказал Егоров.
Отмечается, что фишинговый сайт был зарегистрирован совсем недавно — 24 октября. На момент написания новости специалисты Group-IB добились его блокировки. Однако в компании призывают не терять бдительность, поскольку мошенники могли запустить новую версию вредоносного ресурса с другим адресом.
По словам специалиста, при намерении пожертвовать какому-либо благотворительному фонду деньги нужно всегда проверять информацию об организации в интернете. При этом полезно искать не только новости про фонд, но и проверять банковские реквизиты, по которым предлагается перевести деньги.