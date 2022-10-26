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12:57 (мск), источник: Газета.Ру

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме на тему мобилизации

В рунете появилась новая мошенническая схема на тему мобилизации, в рамках которой злоумышленники обещают россиянам «сертификаты об отсрочке» от призыва в обмен на денежные пожертвования в пользу армии РФ. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection в компании Group-IB Евгений Егоров.

Источник: Freepik

Обнаружен как минимум один фишинговый сайт, выдающий себя за официальный интернет-портал правовой информации РФ, который обещает некий «сертификат об отсрочке» на «специальный срок» за денежное пожертвование в пользу армии РФ.

На этом же сайте мошенники предлагают ввести данные банковской карты и сделать перевод. В итоге злоумышленники получают конфиденциальную банковскую информацию жертвы и крадут деньги с карты.

Источник: Компания Group-IB

«Сайт мошенников выдает себя за один из правительственных ресурсов РФ. При этом его доменное имя никак не повторяет адрес официального сайта. Злоумышленники продвигали фишинговый сайт через социальные сети, электронную почту, SMS, рекламу в мобильных приложениях и автоматические переходы с других сайтов», — сказал Егоров.

Отмечается, что фишинговый сайт был зарегистрирован совсем недавно — 24 октября. На момент написания новости специалисты Group-IB добились его блокировки. Однако в компании призывают не терять бдительность, поскольку мошенники могли запустить новую версию вредоносного ресурса с другим адресом.

«Подобные объявления — мошеннические. “Официальных сертификатов об отсрочке” за пожертвование не существует», — напомнил Егоров.

По словам специалиста, при намерении пожертвовать какому-либо благотворительному фонду деньги нужно всегда проверять информацию об организации в интернете. При этом полезно искать не только новости про фонд, но и проверять банковские реквизиты, по которым предлагается перевести деньги.

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