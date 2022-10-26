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13:11 (мск), источник: © РИА Новости

На Купянском направлении ВС России уничтожили до 500 украинских военных

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вооруженные силы РФ на Купянском направлении отбили атаку украинского батальона, усиленного ротой наёмников — уничтожено более 160 боевиков, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы и роты иностранных наёмников общей численностью до 500 человек предпринял пять последовательных атак позиций российских войск на узком фронте в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что активными действиями российских войск, огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник отброшен на исходные позиции: «Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов».

Кроме того, сообщили в Минобороны, на Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений российских войск уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов.

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