На Купянском направлении ВС России уничтожили до 500 украинских военных

«На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы и роты иностранных наёмников общей численностью до 500 человек предпринял пять последовательных атак позиций российских войск на узком фронте в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены», — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что активными действиями российских войск, огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник отброшен на исходные позиции: «Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов».
Кроме того, сообщили в Минобороны, на Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений российских войск уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов.