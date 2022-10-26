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19:06 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные отразили атаки ВСУ у Давыдова Брода под Херсоном

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украинские войска пытались прорвать линию обороны у Давыдова Брода в Херсонской области, но российские военные отразили все атаки и удержали позиции, сообщили местные власти.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

О непрекращающихся атаках ВСУ малыми группами в регионе сообщается все чаще в последнее время. Пока все попытки ВСУ продвинуться безуспешны.

Накануне Минобороны России рассказало, что только за сутки при отражении украинских атак, проводившихся силами двух ротных тактических групп в районе сел Ищенка и Брускинское, противник потерял до 130 военных, три танка и девять бронемашин.

Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23—27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября заключил договоры с главами этих регионов, позже он подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие территорий в состав России.

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