К месту повреждения «Северного потока» прибыло судно оператора трубопровода

«Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. После проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию поврежденного участка», — заявили в пресс-службе компании.
Как уточняется, исследование места происшествия должно занять от трех до пяти дней.
При этом оператор «Северного потока» продолжает ждать разрешения от властей Дании для проведения работ по оценке повреждений в ее водах.
В Берлине, Стокгольме и Копенгагене не исключили целенаправленную диверсию.
Российская Генпрокуратура открыла дело об акте международного терроризма.
Как заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, правительство страны намерено не допустить Москву до участия в расследовании диверсии.
В России, в свою очередь, подчеркивают, что без привлечения специалистов из Москвы никакое расследование нельзя будет считать достоверным и объективным.
В середине октября глава «Газпрома» Алексей Миллер отмечал, что вторая нитка «Северного потока — 2» может быть повреждена, но в ней точно нет утечек газа.