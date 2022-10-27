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17:06 (мск), источник: © РИА Новости

К месту повреждения «Северного потока» прибыло судно оператора трубопровода

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Зафрахтованное компанией Nord Stream AG — оператором газопровода «Северный поток» — специально оборудованное судно прибыло к месту повреждения магистрали, сообщил оператор.

Источник: Swedish Coast Guard

«Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. После проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию поврежденного участка», — заявили в пресс-службе компании.

Как уточняется, исследование места происшествия должно занять от трех до пяти дней.

При этом оператор «Северного потока» продолжает ждать разрешения от властей Дании для проведения работ по оценке повреждений в ее водах.

Двадцать шестого сентября произошли теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. По имеющейся информации, повреждены три из четырех ниток магистралей.

В Берлине, Стокгольме и Копенгагене не исключили целенаправленную диверсию.

Российская Генпрокуратура открыла дело об акте международного терроризма.

Как заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, правительство страны намерено не допустить Москву до участия в расследовании диверсии.

В России, в свою очередь, подчеркивают, что без привлечения специалистов из Москвы никакое расследование нельзя будет считать достоверным и объективным.

В середине октября глава «Газпрома» Алексей Миллер отмечал, что вторая нитка «Северного потока — 2» может быть повреждена, но в ней точно нет утечек газа.

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