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13:01 (мск), источник: © РИА Новости

На восстановление городов ЛНР и ДНР потребуется 223 миллиарда рублей

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Свыше 223 миллиардов рублей потребуется на восстановление городов Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщила пресс-служба Следственного комитета России в пятницу.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

К настоящему моменту помимо Мариуполя, Рубежного, Северодонецка, Счастья, Кировска, Стаханова и Красного Луча российские следователи полностью обследовали станицы Луганской Станичного-Луганского района и города Алчевска.

«Это свыше 500 соцобъектов, объектов гражданской инфраструктуры и почти 10 тысяч многоквартирных жилых домов и домов частного жилого сектора. Согласно выводам завершенных к настоящему времени экспертиз, суммарная стоимость восстановительных работ уже составляет более 223 миллиардов рублей», — сказали в ведомстве.

В СК РФ подчеркнули, что российские следователи продолжат устанавливать размер причиненного ущерба.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщал, что на восстановление Мариуполя в ДНР, Рубежного и Северодонецка в ЛНР потребуется более 222,5 миллиарда рублей. Таким образом, сумма выросла еще на 500 миллионов рублей.

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