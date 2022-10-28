На восстановление городов ЛНР и ДНР потребуется 223 миллиарда рублей

К настоящему моменту помимо Мариуполя, Рубежного, Северодонецка, Счастья, Кировска, Стаханова и Красного Луча российские следователи полностью обследовали станицы Луганской Станичного-Луганского района и города Алчевска.
«Это свыше 500 соцобъектов, объектов гражданской инфраструктуры и почти 10 тысяч многоквартирных жилых домов и домов частного жилого сектора. Согласно выводам завершенных к настоящему времени экспертиз, суммарная стоимость восстановительных работ уже составляет более 223 миллиардов рублей», — сказали в ведомстве.
В СК РФ подчеркнули, что российские следователи продолжат устанавливать размер причиненного ущерба.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщал, что на восстановление Мариуполя в ДНР, Рубежного и Северодонецка в ЛНР потребуется более 222,5 миллиарда рублей. Таким образом, сумма выросла еще на 500 миллионов рублей.