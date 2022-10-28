Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на нескольких направлениях

Помимо этого российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Невское в ЛНР, Торское, Северск, Звановка в ДНР и города Николаев, а также 74 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 167 районах. В районах населенных пунктов Веселое в ДНР, Давыдов Брод и Новая Каменка в Херсонской области и Николаева уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ.
Российские военные также сбили в районе Новой Каменки украинский вертолет Ми-8. В районах населенных пунктов Новая Каховка, Токаревка Херсонской области и Покровское в ДНР в воздухе сбиты шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган», говорится в сообщении Минобороны.