Пушилин заявил об успехах практически по всей линии соприкосновения в ДНР

«Продвижение сейчас проходит где-то на 50−100 метров, освобождаются какие-то улицы, дома. Занимаются какие-то позиции, занимаются лесопосадки — выбивается оттуда противник», — сказал он.
По его словам, это касается Марьинского, Авдеевского, Артемовского, Горловского и Угледарского направлений.
Он также добавил, что накануне ВСУ организовали наступление на Красно-Лиманском направлении.
«Буквально накануне была попытка БТГ противника прорваться в направлении населенного пункта Червонопоповка, но противник был остановлен», — сообщил Пушилин.
Помимо живой силы врага, войскам удалось также уничтожить три танка, четыре бронированные машины и четыре пикапа.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.