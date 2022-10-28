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15:15 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин заявил об успехах практически по всей линии соприкосновения в ДНР

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российским войскам удалось добиться успехов практически по всей линии фронта в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Продвижение сейчас проходит где-то на 50−100 метров, освобождаются какие-то улицы, дома. Занимаются какие-то позиции, занимаются лесопосадки — выбивается оттуда противник», — сказал он.

По его словам, это касается Марьинского, Авдеевского, Артемовского, Горловского и Угледарского направлений.

Он также добавил, что накануне ВСУ организовали наступление на Красно-Лиманском направлении.

«Буквально накануне была попытка БТГ противника прорваться в направлении населенного пункта Червонопоповка, но противник был остановлен», — сообщил Пушилин.

Помимо живой силы врага, войскам удалось также уничтожить три танка, четыре бронированные машины и четыре пикапа.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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