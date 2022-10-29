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09:43 (мск), источник: РИА Новости

Американский разведывательный беспилотник летает недалеко от Крыма

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы в Сицилии, уже несколько часов кружит на высоте 17 километров над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма, следует из данных сервиса Flightradar24.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены.

Судя по данным сайта Flightradar24, позволяющего в реальном времени отслеживать перемещение воздушных судов, разведывательный беспилотник вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия в 05.44 мск. Дрон набрал высоту более 15 километров и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю.

Согласно данным сервиса, воздушное судно принадлежит ВВС США и имеет регистрационный номер 11−2046, позывной Forte-10.

По данным компании-производителя, беспилотный летательный аппарат Global Hawk предназначен для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов, призван получать изображения больших участков земли с высоким разрешением практически в режиме реального времени, способен действовать в любую погоду и любое время суток. Кроме того, такие аппараты используются для поддержки связи в качестве ретрансляторов.

Как отмечается на сайте производителя, Global Hawk, используемый ВВС США с 2001 года, «выявляет потенциальные угрозы, позволяя командирам получить более полное представление об интересующей их области».

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