Американский разведывательный беспилотник летает недалеко от Крыма

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены.
Судя по данным сайта Flightradar24, позволяющего в реальном времени отслеживать перемещение воздушных судов, разведывательный беспилотник вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия в 05.44 мск. Дрон набрал высоту более 15 километров и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю.
Согласно данным сервиса, воздушное судно принадлежит ВВС США и имеет регистрационный номер 11−2046, позывной Forte-10.
По данным компании-производителя, беспилотный летательный аппарат Global Hawk предназначен для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов, призван получать изображения больших участков земли с высоким разрешением практически в режиме реального времени, способен действовать в любую погоду и любое время суток. Кроме того, такие аппараты используются для поддержки связи в качестве ретрансляторов.
Как отмечается на сайте производителя, Global Hawk, используемый ВВС США с 2001 года, «выявляет потенциальные угрозы, позволяя командирам получить более полное представление об интересующей их области».