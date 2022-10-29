Спецслужбы проверят видео, которые позволяют обнаружить ПВО в Севастополе

Ранее Развожаев призвал граждан не распространять видео с работой систем ПВО, отражающих атаки украинских беспилотников.
«По видео, которые выкладывали (в соцсети) — я неоднократно обращался, что этого делать не нужно. Время уговоров закончилось. По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города — ими будут заниматься спецслужбы», — сказал Развожаев журналистам.
Он добавил, что все доступные для гражданских лиц городские камеры наружного наблюдения и видеопотоки с них отныне будут закрыты и доступны только для спецслужб. Такой порядок сохранится на время действия уровня среднего реагирования и повышенной террористической опасности, заявил губернатор.
Корабли Черноморского флота утром в субботу отбили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Атаки происходили несколько часов. Развожаев назвал атаку на город самой массированной с начала спецоперации.