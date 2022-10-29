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22:28 (мск), источник: © РИА Новости

Число погибших во время давки в Сеуле возросло до 146

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Число погибших при давке в столице Южной Кореи Сеуле возросло до 146, пострадали 150 человек, сообщили местные пожарные службы.

Источник: AFP 2022

Ранее СМИ заявляли о 120 погибших.

Инцидент произошел в сеульском районе Итхэвон на вечеринках по случаю празднования Хеллоуина. Изначально было известно о том, что около 50 человек во время давки перенесли остановку сердца. Всего в экстренные службы поступил 81 звонок от граждан, которые сообщили, что испытывают трудности с дыханием.

Сообщается, что давка начала образовываться примерно с 22:00 субботы в узком переулке в районе Итхэвон вблизи отеля Hamilton. По данным пожарных служб, большинство погибших — люди в возрасте от 20 до 30 лет. Отмечается, что утечки газа, пожара или других инцидентов в этом районе не произошло.

Как сообщил телеканал JTBC со ссылкой на анонимный источник, несмотря на инцидент, люди продолжали скапливаться в переулке, где произошла давка, так как не знали о ситуации или игнорировали ее. Пожарным и работникам скорых пришлось оградить местность, чтобы не допустить притока народа.

Около трех часов ночи в воскресенье (21:00 субботы мск) правительство Сеула разослало жителям экстренное сообщение, в котором попросило всех находящихся в районе происшествия разойтись по домам.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль распорядился оказать первую помощь пострадавшим. Мэр Сеула О Се Хун на фоне произошедшего прервал свой визит в Европу.

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