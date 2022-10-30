СМИ: 500 человек упали в реку после обрушения моста на западе Индии

На месте работают экстренные службы. Работу спасателей осложняет то, что в районе нет электричества.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о выплате 2 млн рупий (около $24 тыс.) родственникам погибших и 50 тыс. рупий (около $600) тем, кто пострадал.
Портал Zeenews отмечает, что мост — популярное место, где жители устраивают пикники, а по выходным и в праздники на нем собираются большие толпы людей.
Подвесной мост через реку Маччху был построен 140 лет назад. Местные официальные лица сообщили, что его открыли для жителей всего 6 месяцев назад в связи с выборами. По их словам, работа велась в крайней спешке и не проводились надлежащие проверки.
По данным телеканала NDTV, мост открылся для посетителей после реконструкции четыре дня назад.