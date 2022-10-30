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19:00 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: 500 человек упали в реку после обрушения моста на западе Индии

В индийском городе Морви (штата Гуджарат) разрушился пешеходный мост, в результате чего в воде оказались по разным данным от 100 до 500 человек. По информации Times of India, не менее 32 из них погибли, 60 человек числятся пропавшими без вести.

На месте работают экстренные службы. Работу спасателей осложняет то, что в районе нет электричества.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о выплате 2 млн рупий (около $24 тыс.) родственникам погибших и 50 тыс. рупий (около $600) тем, кто пострадал.

Портал Zeenews отмечает, что мост — популярное место, где жители устраивают пикники, а по выходным и в праздники на нем собираются большие толпы людей.

Подвесной мост через реку Маччху был построен 140 лет назад. Местные официальные лица сообщили, что его открыли для жителей всего 6 месяцев назад в связи с выборами. По их словам, работа велась в крайней спешке и не проводились надлежащие проверки.

По данным телеканала NDTV, мост открылся для посетителей после реконструкции четыре дня назад.

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