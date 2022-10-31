09:53 (мск), источник: RTVi
В Киеве и нескольких областях Украины произошли взрывы
Утром 31 октября в нескольких областях Украины слышны взрывы. Об этом сообщают местные СМИ и руководители регионов.
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Взрывы, в частности, слышны в Киеве, пишет УНИАН. Издание опубликовало видео, на котором в одном из районов города поднимается столб дыма. В нескольких районах украинской столицы пропал свет, сообщают местные жители.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем телеграм-канале, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть города обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе был нанесен удар по объекту критической инфраструктуры. Подробностей он не привел.
Сообщается также о взрывах в Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Киевской областях, там работает ПВО. Глава Николаевской области Виталий Ким заявил о пролете ракет, а не дронов-камикадзе.
УНИАН со ссылкой на жителей передает, что в некоторых районах Харькова пропал свет. Метрополитен в городе приостановил работу.
В Черкасской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Табурец. По его словам, часть области осталась без света.