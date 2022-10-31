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13:43 (мск), источник: Коммерсантъ

ВСУ обстреляли село Красное Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Красное в Шебекинском городском округе. По данным главы региона, пострадавших нет.

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Источник: Коммерсантъ

«Осколками снарядов посекло окна и фасады двух частных домовладений. Главой администрации вместе с оперативными службами продолжается подомовой обход территории», — написал в своем телеграм-канале губернатор.

Вчера он рассказывал, что в результате прилета снарядов в селе Никольское Белгородского района была повреждена линия электропередачи и на двух улицах пропадало электроснабжение. В этот раз также обошлось без пострадавших.

В октябре в Белгородской области больше всего от атак вооруженных сил Украины пострадало именно Шебекино, где погибли два человека.

Андрей Цветков

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