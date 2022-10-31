ВСУ обстреляли село Красное Белгородской области

«Осколками снарядов посекло окна и фасады двух частных домовладений. Главой администрации вместе с оперативными службами продолжается подомовой обход территории», — написал в своем телеграм-канале губернатор.
Вчера он рассказывал, что в результате прилета снарядов в селе Никольское Белгородского района была повреждена линия электропередачи и на двух улицах пропадало электроснабжение. В этот раз также обошлось без пострадавших.
В октябре в Белгородской области больше всего от атак вооруженных сил Украины пострадало именно Шебекино, где погибли два человека.
Андрей Цветков