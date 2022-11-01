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12:33 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсонской области отбили новые атаки украинских войск

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска отбили все попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Все у нас пока контролируемо. Нацисты пытаются пробиться на Бериславском направлении. Все попытки купированы», — сказал он в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что ВСУ потеряли около 70 человек и семь единиц техники.

В минувшее воскресенье Стремоусов заявил РИА Новости, что в ближайшие дни Украина может предпринять попытку широкомасштабного наступления в Херсонской области, Киев стягивает войска. Чиновник подчеркнул, что ситуация находится под контролем, создано несколько линий эшелонированной обороны.

Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра.

ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявлял командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.

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