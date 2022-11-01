В Херсонской области отбили новые атаки украинских войск

«Все у нас пока контролируемо. Нацисты пытаются пробиться на Бериславском направлении. Все попытки купированы», — сказал он в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ потеряли около 70 человек и семь единиц техники.
В минувшее воскресенье Стремоусов заявил РИА Новости, что в ближайшие дни Украина может предпринять попытку широкомасштабного наступления в Херсонской области, Киев стягивает войска. Чиновник подчеркнул, что ситуация находится под контролем, создано несколько линий эшелонированной обороны.
Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра.
ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявлял командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.