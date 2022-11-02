Сербские военные сбили беспилотник над Рашкой

«В соответствии с приказом президента республики и главнокомандующего Вооруженными силами Сербии Александра Вучича Вооруженные силы Сербии принимают усиленные меры по обнаружению, отслеживанию и обезвреживанию беспилотных летательных аппаратов вблизи военных объектов», — говорится в сообщении.
Коммерческий дрон летел со стороны Копаоника в Рашку. Беспилотник был поражен средствами радиоэлектронного подавления в непосредственной близости от военных объектов гарнизона Рашки.
ВС Сербии продолжат сбивать все беспилотники, обнаруженные в бесполетной зоне и вблизи военных объектов, отметили в ведомстве.
Накануне стало известно, что Вучич подписал указ об уничтожении всех дронов, замеченных в небе над Центральной Сербией (включает всю территорию Сербии, кроме автономных краев Воеводина и Косово и Метохия). Такое решение было принято после того, как в окрестностях города Рашка на границе с Косово и Метохией заметили неизвестные беспилотники. Дроны, по данным газеты, наблюдали за базами сербской армии.
Вечером премьер-министр Сербии Ана Брнабич подтвердила, что над воинскими частями пролетали иностранные дроны. Об этом ей сообщил президент и отдал приказ усилить охрану в воздухе. «Если это повторится, мы собьем все самолеты», — предупредила Брнабич.
В тот же день Вучич приказал привести армию в боевую готовность. Поводом стало вступление в силу требования частично признанного Косово менять на территории этой республики автомобильные номера с сербских на местные.