Власти Херсонской области сообщили об отражении атак украинских войск

Он уточнил, что массового скопления украинских подразделений именно на линии фронта сейчас не наблюдается.
«Они не знают, что им делать, потому что линия обороны настолько мощная, что они не знают, с какого края подойти», — подчеркнул Стремоусов.
В последнее время украинские войска в Херсонской области небольшими группами «тестируют» оборону российских вооруженных сил. В минувшее воскресенье Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина готовит попытку широкомасштабного наступления.
Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра. Как указывают местные власти, это связано с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.