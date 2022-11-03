11:47 (мск), источник: © РИА Новости
В Николаеве взорвали обелиск «Родина-мать»
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Николаеве взорвали памятник «Родина-мать», сообщило украинское издание Klymenko.Time.
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«Памятник располагался в сквере с мемориальным комплексом жертвам, погибшим во Второй Мировой войне», — отмечается в Teltgram-канале издания.
Там также опубликовали видео и фото последствий взрыва, где показано, что обелиск превратился в груду камней.
Накануне в Одессе неизвестные осквернили памятник Екатерине II. На голову постамента надели красный колпак, а в руку ей вложили петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была «палачом».
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время киевский режим ведет борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.