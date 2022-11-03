15:40 (мск), источник: © РИА Новости
В Херсонской области сбили украинский вертолет Ми-8
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Боевая авиация РФ сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области, сообщило в четверг Минобороны РФ.
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«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Костырка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 330 самолетов, 168 вертолетов, 2422 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6297 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3547 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6986 единиц специальной военной автомобильной техники.