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15:38 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили 80 украинских военных в ДНР

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие остановили попытки украинских военных контратаками сорвать наступление на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Никольское и Ровнополь Донецкой Народной Республики, чтобы остановить наступление российских войск», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Отмечается, что подразделения противника огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации были остановлены и рассеяны в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка в ДНР.

«Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля», — добавили в МО РФ.

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