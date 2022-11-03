ВС России уничтожили 80 украинских военных в ДНР

«На Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Никольское и Ровнополь Донецкой Народной Республики, чтобы остановить наступление российских войск», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что подразделения противника огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации были остановлены и рассеяны в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка в ДНР.
«Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля», — добавили в МО РФ.