16:35 (мск), источник: © РИА Новости
Минобороны подтвердило возвращение 107 военных из украинского плена
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Освобождены из украинского плена 107 военных РФ, сообщили в Минобороны РФ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Третьего ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сказали в ведомстве.
Всех освобожденных самолетами военно-транспортной авиации доставят в Москву на лечение и реабилитацию. Им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.
Об очередном обмене пленными с Украиной сообщил ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что обмен пройдет по формуле 107 на 107, среди освобождаемых 65 человек — из Донецкой и Луганской народных республик.
Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 29 октября. Тогда с подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 50 человек.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.