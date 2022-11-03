Хуснуллин: Движение на обеих полосах Крымского моста возобновят с 20 декабря

Запустить движение по обоим полосам правой стороны моста планируется в декабре, рассказал Хуснуллин: 5 декабря по одной полосе, 20 декабря полностью по другой. Далее начнутся работы по разборке пролетов левой, менее пострадавшей, стороны моста. Здесь работы планируется завершить до 30 марта. Далее останутся работы, которые не влияют на движение транспорта — технические, локально-очистные и др. Их завершат к 1 июля.
По железнодорожной части моста сейчас идет реверсивное движение по первому пути. Все поезда следуют согласно расписанию, задержек нет, подчеркнул вице-премьер. Утверждено техзадание на проектирование и восстановление второго железнодорожного пути, потребуется также замена двух пролетных строений. По графику планируется запустить движение по второму пути к 15 сентября 2023 года. Однако, по словам Хуснуллина, комиссия еще раз посмотрит, можно ли ускорить эти работы.