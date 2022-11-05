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12:31 (мск), источник: © РИА Новости

В Костроме задержали предполагаемого виновника пожара в клубе

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Костроме задержали предполагаемого виновника пожара в кафе «Полигон», сообщается на сайте «МВД Медиа».

Источник: © РИА Новости

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей. В настоящее время он передан следственным органам», — говорится в публикации.

Пожар в кафе «Полигон» начался около 2:30 ночи. Из здания эвакуировали 250 человек. По последним данным, жертвами пожара стали 13 человек, еще четверо пострадали.

Возможной причиной возгорания называется подрыв петарды или другой пиротехники. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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