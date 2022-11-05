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21:02 (мск), источник: ТАСС

На Херсонщине заявили, что жители правобережной части региона могут стать жертвами ВСУ

ХЕРСОН, 5 ноября. /ТАСС/. Мирных жителей необходимо эвакуировать с правобережной части Херсонской области, чтобы они не стали жертвами ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в субботу вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Наша основная задача — вывезти людей из Херсона, чтобы эти люди не стали жертвами этого противостояния [с ВСУ]. Более того, резидент Запада [президент Украины Владимир] Зеленский не будет считать жертвы ни среди военных, ни среди мирного населения», — сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Стремоусов призвал жителей правобережья Херсонской области выехать на левый берег Днепра, где им обеспечат безопасность. «Дайте военным делать свое дело», — подчеркнул он.

Ранее в субботу Стремоусов сообщил, что украинские войска не прекращают попыток «прощупать» линию обороны в Херсонской области, однако ситуация остается без изменений. По словам вице-губернатора, на херсонском направлении активно работает ствольная и реактивная артиллерия.

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