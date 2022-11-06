Стало известно, почему рыбы смотрят вниз, когда плывут По дну им намного проще ориентироваться в пространстве
Фоторепортажи
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
8ЧП на Крымском мосту
13:34 (мск), источник: © РИА Новости

Снаряд ВСУ попал в шлюз при обстреле Каховской ГЭС

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из комплекса HIMARS, одна ракета попала в шлюз дамбы, есть разрушения, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе. Сегодня в 10 часов утра был нанесен удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения. Информация о пострадавших уточняется», — сказал он.

Украинская армия постоянно подвергает Херсон и Новую Каховку ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на этой неделе ВСУ пытались обстрелять морской порт, откуда эвакуируют жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.

Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.

Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 США разжигают большую войну на Ближнем Востоке
В США забили тревогу из-за переброски американских военных на Украину
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Снаряд ВСУ попал в шлюз при обстреле Каховской ГЭС
Стремоусов заявил о стягивании сил ВСУ на херсонском направлении
На севере Запорожской области создают укрепрайоны
Бойцы группы «Вагнер» ведут бои за южный пригород Артемовска
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта