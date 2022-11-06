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16:43 (мск), источник: Известия

ВСУ потеряли до 250 человек в ходе неудачной атаки в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать российские войска на краснолиманском направлении, уничтожено до 250 украинских военных. Об этом 6 ноября заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он также сообщил об уничтожении до 100 боевиков нацформирований и иностранных наемников, в том числе около 40 наемников из США, Великобритании и Польши, в районе города Красный Лиман в ДНР.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«На краснолиманском направлении противник безуспешно атаковал двумя батальонными тактическими группами в направлении населенных пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики», — уточнил он.

По словам Конашенкова, ВСУ также пытались прорвать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении поселка Новоселовское в ЛНР, но были остановлены.

До 200 украинских военных погибли в ходе неудачной атаки российских позиций в районе села Котляровка Харьковской области, отметил представитель Минобороны РФ.

Кроме того, по его информации, до 70 военнослужащих ВСУ уничтожены в районах населенных пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка в ДНР.

Накануне вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ готовятся к очередному этапу наступления на регион. Он отметил, что бригадные артиллерийские группы, минометные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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