ВСУ потеряли до 250 человек в ходе неудачной атаки в Донбассе

«На краснолиманском направлении противник безуспешно атаковал двумя батальонными тактическими группами в направлении населенных пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики», — уточнил он.
По словам Конашенкова, ВСУ также пытались прорвать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении поселка Новоселовское в ЛНР, но были остановлены.
До 200 украинских военных погибли в ходе неудачной атаки российских позиций в районе села Котляровка Харьковской области, отметил представитель Минобороны РФ.
Кроме того, по его информации, до 70 военнослужащих ВСУ уничтожены в районах населенных пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка в ДНР.
Накануне вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ готовятся к очередному этапу наступления на регион. Он отметил, что бригадные артиллерийские группы, минометные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.