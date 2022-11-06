Палеонтологи воссоздали первый в истории скелет ихтиозавра Первоначальный оттиск древней рептилии был уничтожен во время Второй мировой войны
Фоторепортажи
12В Индии обрушился пешеходный мост
20Подведены итоги конкурса Nikon Small World 2022
Главное
Спецоперация на Украине
18:38 (мск), источник: РБК

Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб в зоне спецоперации

Настоятель храма великомученицы Варвары — патриаршего подворья при Главном штабе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в подмосковной Власихе протоирей Михаил Васильев погиб в зоне военной операции на Украине, сообщается на сайте Московского патриархата. Васильев умер утром 6 ноября «при исполнении пастырских обязанностей», говорится в сообщении.

Источник: РИА "Новости"

Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) написал в своем телеграм-канале, что протоиерей «принял смерть на фронте».

Согласно данным на сайте Московского патриархата, Васильев как священник участвовал в командировках в горячие точки и в операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и Сирии. В феврале 2022 года он рассказывал журналу «Фома», что совершил 11 прыжков с парашютом, последний из которых закончился переломом позвоночника, и однажды попал под огонь РСЗО БМ-21.

Васильев называл себя пацифистом и говорил, что у него «нет никакого желания совершать подвиги»: «Я пацифист, я против всех войн. Не в смысле участник общественного движения, а просто не хочу войны — я достаточно ее повидал».

Осенью текущего года после объявления в России частичной мобилизации на телеканале «Спас» вышла передача с участием Васильева, в которой он, комментируя желание матерей не отправлять сыновей в зону боевых действий, заявил, что «не так страшен черт, как его малюют». По словам протоиерея, «если дама, исполняя заповедь божью “плодитесь и размножайтесь”, отказалась от искусственных средств прерывания беременности то очевидно, ребеночек у нее будет не один», «а значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться».

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя «Газете.Ru» высказывания Васильева, сказал, «что жизнь, здоровье и благополучие каждого ребенка, много ли их в семье или один, — для родителя одинаково ценны».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно, что будет с квартирой Зеленского в Крыму
Эрдоган сообщил об изменении позиции Шольца в отношении Путина
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
религииРПЦ