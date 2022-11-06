Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб в зоне спецоперации

Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) написал в своем телеграм-канале, что протоиерей «принял смерть на фронте».
Согласно данным на сайте Московского патриархата, Васильев как священник участвовал в командировках в горячие точки и в операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и Сирии. В феврале 2022 года он рассказывал журналу «Фома», что совершил 11 прыжков с парашютом, последний из которых закончился переломом позвоночника, и однажды попал под огонь РСЗО БМ-21.
Васильев называл себя пацифистом и говорил, что у него «нет никакого желания совершать подвиги»: «Я пацифист, я против всех войн. Не в смысле участник общественного движения, а просто не хочу войны — я достаточно ее повидал».
Осенью текущего года после объявления в России частичной мобилизации на телеканале «Спас» вышла передача с участием Васильева, в которой он, комментируя желание матерей не отправлять сыновей в зону боевых действий, заявил, что «не так страшен черт, как его малюют». По словам протоиерея, «если дама, исполняя заповедь божью “плодитесь и размножайтесь”, отказалась от искусственных средств прерывания беременности то очевидно, ребеночек у нее будет не один», «а значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться».
Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя «Газете.Ru» высказывания Васильева, сказал, «что жизнь, здоровье и благополучие каждого ребенка, много ли их в семье или один, — для родителя одинаково ценны».