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13:33 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России отразили наступление украинских войск в Херсонской области

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские военные отразили наступление украинской батальонной тактической группы в Херсонской области, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области», — говорится в сводке ведомства.

Отмечается, что противник отброшен на исходные позиции. При этом убиты более 110 украинских военнослужащих, уничтожены 11 бронемашин и 13 автомобилей.

Кроме того, российские средства ПВО сбили 14 снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» вблизи Новой Каховки, Отрадокаменки, Корсунки под Херсоном и Старогнатовки, Грузско-Ломовки в ДНР.

Также в Херсонской области сбит вертолет Ми-8 украинских ВВС.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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