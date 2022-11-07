ВС России отразили наступление украинских войск в Херсонской области

«На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области», — говорится в сводке ведомства.
Отмечается, что противник отброшен на исходные позиции. При этом убиты более 110 украинских военнослужащих, уничтожены 11 бронемашин и 13 автомобилей.
Кроме того, российские средства ПВО сбили 14 снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» вблизи Новой Каховки, Отрадокаменки, Корсунки под Херсоном и Старогнатовки, Грузско-Ломовки в ДНР.
Также в Херсонской области сбит вертолет Ми-8 украинских ВВС.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».