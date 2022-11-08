Морпехи из Приморья опровергли слухи о высоких потерях в боях в ДНР

«Прошла информация, якобы 155-й бригады, нашего отряда (добровольческого отряда “Тигр”, входящего в состав 155-й бригады — ред.) больше не существует. Хотим сказать, что отряд строй держит, бригада воюет. К сожалению, потери есть», — сказал военнослужащий в одном из опубликованных роликов.
В другом видео военный сообщил, что в Павловке идут тяжелые бои, но бойцы продолжают «давить противника» и выполнять поставленную задачу.
Ранее в соцсетях появилось обращение к губернатору, якобы направленное бойцами 155-й бригады. Авторы письма утверждали, что в боях за село Павловка соединение понесло высокие потери. Сам Кожемяко опроверг это сообщение, сославшись на данные командования. В Минобороны заявили, что потери морпехов за более чем десять дней наступления под Угледаром не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными.
В 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота служат мобилизованные с Чукотки и Приморья. Глава Чукотского автономного округа Роман Копин ранее пообещал «прояснить ситуацию» и призвал «доверять только проверенной информации».
В начале ноября врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продолжают продвижение на Угледарском направлении и ведут бои за Павловку.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».