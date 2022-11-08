Украинские войска нанесли удар из HIMARS по пригороду Херсона

ВСУ в 10:37 выпустили четыре ракеты HIMARS.
«Подразделениями ПВО все ракеты были сбиты», — сказал собеседник агентства.
Украинская армия постоянно обстреливает Херсон и Новую Каховку. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на минувшей неделе ВСУ пытались обстрелять порт, откуда эвакуируют жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.
Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что решение о перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра принято, чтобы создать в этом районе оборонительные укрепления и избежать жертв среди мирных граждан.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.