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18:26 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру обороны Сергею Шойгу заявил о стабилизации обстановки в зоне спецоперации.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По его словам, с августа по сентябрь украинская армия потеряла более 9,5 тысячи человек убитыми и раненными.

При этом на Херсонском направлении противник бьет по объектам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально-значимым объектам.

«Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности», — заявил он.

Он отметил, что из региона удалось вывезти более 115 тысяч человек.

Суровикин подчеркнул, что ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление и повлечет значительные жертвы.

«Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу», — заявил он.

Министр обороны согласился с предложением Суровикина.

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