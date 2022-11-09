Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

По его словам, с августа по сентябрь украинская армия потеряла более 9,5 тысячи человек убитыми и раненными.
При этом на Херсонском направлении противник бьет по объектам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально-значимым объектам.
«Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности», — заявил он.
Он отметил, что из региона удалось вывезти более 115 тысяч человек.
Суровикин подчеркнул, что ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление и повлечет значительные жертвы.
«Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу», — заявил он.
Министр обороны согласился с предложением Суровикина.