21:34 (мск), источник: РБК
Мэр Снигиревки заявил о неудачной попытке наступления ВСУ на город
Украинские военные предприняли попытку наступления на Снигиревку, но не достигли успеха, заявил «РИА Новости» глава городской администрации Юрий Барбашов.
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«Никаких успехов они не достигли, по моим данным, потеряли вчера около двух взводов. Украинское командование собирается посылать туда подкрепление, но личный состав от этого не в восторге», — сказал Барбашов.
По его словам, украинских военных в городе нет.
Снигиревка вместе с селом Александровка находились в Николаевской области Украины, после ввода Россией войск контроль над ними установили российские военные. В конце сентября оба населенных пункта включили в состав Херсонской области, вошедшей в состав России по итогам референдума.
Накануне херсонские власти заявили, что украинские военные перекинули резервы и попытались прорваться близ Снигиревки, они смогли закрепиться на северной окраине города вдоль железнодорожных путей. Барбашов сообщил о боях в городской черте Снигиревки, по его словам, жители видели танки в центре.
Утром 9 ноября в херсонской администрации заявили, что атака на Снигиревку отбита, а украинские войска понесли большие потери.
Позже в тот же день командующий в зоне военной операции на Украине Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу об отводе российских войск из Херсона. Он предложил занять оборону по левому берегу Днепра, а высвободившиеся подразделения перебросить в наступление на других направлениях, объяснив решение стремлением сохранить жизни военнослужащих. Шойгу поручил приступить к отводу войск за Днепр. Это решение поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров: по его словам, Суровикин поступил «мудро и дальновидно», сделав выбор в пользу жизней солдат. Он призвал не называть случившееся в Херсоне «сдачей».