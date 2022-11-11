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13:42 (мск), источник: © РИА Новости

В Мелитополе совершили покушение на замминистра культуры и спорта Бойко

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. В Мелитополе произошло покушение на замминистра культуры, спорта и туризма Запорожской области Андрея Бойко, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Был совершен направленный взрыв с целью его убийства. Самодельное взрывное устройство сработало в месте плотной жилой постройки во дворе многоэтажного дома, где могло пострадать много мирного населения», — сказал собеседник агентства.

Бойко получил легкие ранения, его доставили в больницу, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Нападение произошло утром в пятницу.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

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