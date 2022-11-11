В Мелитополе совершили покушение на замминистра культуры и спорта Бойко

«Был совершен направленный взрыв с целью его убийства. Самодельное взрывное устройство сработало в месте плотной жилой постройки во дворе многоэтажного дома, где могло пострадать много мирного населения», — сказал собеседник агентства.
Бойко получил легкие ранения, его доставили в больницу, жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Нападение произошло утром в пятницу.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.