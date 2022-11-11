Российская ПВО отбила удары ВСУ при переходе войск на левый берег Днепра

«Российская ПВО сбивала минувшей ночью украинские беспилотники и ракеты, включая HIMARS, которые пытались нанести удары по Антоновскому мосту и понтонам, по которым российские силы совершали маневр на левый берег», — рассказал он.
На своем пути съемочная группа не встретила ни одной российской машины или техники, которую ВСУ удалось бы подбить.
Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил 9 ноября, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны Сергей Шойгу поручил ему принять все меры для безопасной переброски войск на Херсонском направлении с правого берега реки.
Как отметил Суровикин, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины, это может спровоцировать затопление, которое повлечет значительные жертвы. Это также грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести. Помимо этого, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.
Командующий подчеркнул, что из региона удалось эвакуировать более 115 тысяч мирных жителей.
Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.
Российские войска выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра на Николаевско-Криворожском направлении в строгом соответствии с планом, сообщили накануне в Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.