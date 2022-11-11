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14:29 (мск), источник: ТАСС

В Херсоне сообщили, что в городе остаются 80−100 тыс. жителей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Порядка 80−100 тыс. людей остаются в Херсоне, их эвакуация продолжается. Об этом заявил в пятницу глава ВГА Херсона Александр Кобец в эфире телеканала «Россия-24».

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Источник: РИА "Новости"

«Эвакуация продолжается и на сегодняшний день. По нашим подсчетам в районе 80−100 тыс. людей остаются в городе Херсоне», — сказал он.

Кобец также отметил, что разработан ряд мер по дальнейшему размещению эвакуированных людей с учетом их предпочтений. «Есть целые мероприятия, связанные со встречей эвакуированных семей, сотрудников, которые потом размещаются в различных районах области. Есть желающие покинуть Херсонскую область и передвигаться южнее, в Крым и в Россию. Поэтому все мероприятия согласованы с каждым из тех, кто эвакуируется, и оказывается помощь по их размещению», — добавил он.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября по предложению командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег. Суровикин подчеркивал, что российские военные успешно отбивали украинские атаки, а решение об отводе сил связано в том числе с угрозой изоляции группировки из-за затопления территорий ниже Каховской ГЭС. По его словам, все желающие мирные жители — более 115 тыс. человек — уже эвакуировались с правого берега.

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