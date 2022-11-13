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10:28 (мск), источник: ТАСС

В результате шторма «Налджи» на Филиппинах погибли 160 человек

БАНГКОК, 13 ноября. /ТАСС/. Более 5,56 млн человек оказались затронуты тропическим штормом «Налджи», обрушившимся на Филиппины. Согласно опубликованному в воскресенье отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, суммарный ущерб, нанесенный сельскому хозяйству и инфраструктуре страны, превысил 11,83 млрд песо ($206,9 млн).

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Источник: AFP 2022

По данным ведомства, 356,2 тыс. перемещенных лиц продолжают находиться в 128 эвакуационных центрах, более 356,1 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 160 человек стали жертвами шторма, 146 получили различные травмы, 29 числятся пропавшими без вести. В 13 регионах республики зафиксировано более 1,6 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 6,4 млрд песо ($111,9 млн).

Шторм повредил 57,05 тыс. домов и уничтожил более 6,14 тыс. В результате удара стихии повреждены 527 дорог и 133 моста, затронута работа девяти аэропортов и 121 морского порта. Ущерб, нанесенный 945 инфраструктурным объектам, оценивается в 5,43 млрд песо ($95,01 млн). В 328 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 304 оно уже восстановлено, в 36 муниципалитетах сохраняются проблемы со связью, в четырех — с водоснабжением.

Приостановлены занятия в 676 учебных заведениях и работа на 223 предприятиях. В 529 городах действует режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 967,4 млн песо ($16,91 млн).

Тропический шторм «Налджи» направлялся на север Филиппин, где тысячи людей были заранее эвакуированы из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу 29 октября. 30 октября шторм покинул территорию острова Лусон, а днем 31 октября — зону филиппинской ответственности. Каждый год на Филиппины обрушиваются в среднем 20 тайфунов и штормов, в результате которых погибают люди, а также разрушаются дома, дороги и мосты.

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