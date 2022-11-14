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11:22 (мск), источник: © РИА Новости

В Турции опубликовали кадры задержания подозреваемой в совершении теракта

АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Турецкие СМИ опубликовали кадры задержания женщины, подозреваемой в совершении теракта в центре Стамбула.

На видео показано, как вооруженные люди входят в жилище, осматривают его, видны пистолет и патроны. Затем подозреваемых выводят.

Как заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, всего по делу о теракте задержаны 46 человек.

По записям камер видеонаблюдения удалось установить, что подозреваемая перед взрывом около 40 минут сидела на скамейке. Затем она не оглядываясь побежала вместе с толпой, глядя в экран телефона.

В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Пострадали более 80-ти. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего.

Генеральное консульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах не поступало.

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