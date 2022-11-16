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14:35 (мск), источник: Ведомости

Губернатор Белгородской области сообщил о работе ПВО

Над Белгородом и Белгородским районом работает система ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине

«Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — написал он. Ранее «РИА Новости» сообщили, что в центре Белгорода прогремели четыре взрыва в небе. Предполагалось, что сработала система ПВО. RT в своем Telegram-канале со ссылкой на местные паблики города опубликовал фото обломка, который, как утверждается, упал в поселке Дубовое в Белгородской области.

Накануне, 15 ноября, Гладков сообщил, что в результате обстрелов в регионе погибло несколько человек.

Первый вице-мэр Белгорода Валентин Демидов ранее заявил, что в городе идет процесс завершения создания интерактивной карты убежищ для жителей. Он рассказал, что во время создания карты были осмотрены все помещения в многоквартирных домах и на коммерческих предприятиях. После окончательных доработок по городу появятся вывески с адресами ближайших укрытий.

После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 ноября власти региона продлили этот режим до 21 ноября.

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