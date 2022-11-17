Минобороны РФ: ВС России взяли под контроль дорогу между Павловкой и Никольским в ДНР

«На Южнодонецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики», — сказал он.
По словам Конашенкова, также активными действиями подразделений российских войск были пресечены три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались наступать силами до трех ротных тактических групп из районов населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.
Официальный представитель Минобороны РФ также уточнил, что российские подразделения в ходе боев уничтожили более 60 украинских военнослужащих, два танка и шесть боевых бронированных машин.