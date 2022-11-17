Перенаселение Земли минимально влияет на глобальное потеплениеБольшее влияние оказывает, к примеру, мировая экономика
Фоторепортажи
12В Индии обрушился пешеходный мост
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
23:22 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны назвало видео об «отступлении» смоленских военных постановкой

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Видео об «отступлении» полков территориальных войск Смоленской области из-за украинских обстрелов является постановкой, заявили в четверг в Национальном центре управления обороной (НЦУО) Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В министерстве отметили, что для дискредитации Вооруженных сил России в Telegram-каналах продолжают распространяться ложные материалы о тяжелом положении военнослужащих в зоне спецоперации.

«Примером тому служит постановочное видеообращение “военнослужащих” одного из полков территориальных войск Смоленской области, представившимися мобилизованными гражданами. До 100 человек в балаклавах сообщают о вынужденном отходе с занимаемых позиций в результате обстрелов со стороны ВСУ в условиях отсутствия артиллерийской поддержки и связи с командованием. В ходе проведенной проверки установлено, что указанное подразделение находится на своих позициях, выполняя задачи по предназначению, и огневому воздействию не подвергалось», — заявили в НЦУО.

В Минобороны призвали граждан сохранять бдительность, не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запад нашел выход из украинского кризиса
Foreign Policy: Украина вызывает у НАТО страх
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ВКС России уничтожили цеха предприятия в Павлограде
Коц рассказал, что в СПЧ займется правами «человека в погонах»
Киев сообщил союзникам о проблемах с восстановлением энергетики
ВСУ нанесли по ЛНР массированный ракетный удар из РСЗО HIMARS
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта