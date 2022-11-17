Минобороны назвало видео об «отступлении» смоленских военных постановкой

В министерстве отметили, что для дискредитации Вооруженных сил России в Telegram-каналах продолжают распространяться ложные материалы о тяжелом положении военнослужащих в зоне спецоперации.
«Примером тому служит постановочное видеообращение “военнослужащих” одного из полков территориальных войск Смоленской области, представившимися мобилизованными гражданами. До 100 человек в балаклавах сообщают о вынужденном отходе с занимаемых позиций в результате обстрелов со стороны ВСУ в условиях отсутствия артиллерийской поддержки и связи с командованием. В ходе проведенной проверки установлено, что указанное подразделение находится на своих позициях, выполняя задачи по предназначению, и огневому воздействию не подвергалось», — заявили в НЦУО.
В Минобороны призвали граждан сохранять бдительность, не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам.