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06:41 (мск), источник: Известия

Российский истребитель Су-35С уничтожил самолет украинских боевиков

Экипаж многоцелевого российского истребителя Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил самолет и зенитно-ракетный комплекс С-300 украинских боевиков. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в Минобороны РФ. В ходе выполнения боевой задачи экипаж многоцелевого истребителя отработал патрулирование воздушного пространства.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

Истребитель также выполнил задачу по прикрытию самолетов, вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике противника.

В ведомстве отметили, что полеты экипажа истребителя ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Боевые вылеты осуществляются ежедневно в любое время и любую погоду. Перед взлетом самолеты проходят тщательную проверку инженерами и пилотами.

Ранее, 13 ноября, пилот Су-35С ВКС России с позывным «Пересвет» уничтожил вражескую цель во время боевого вылета в зоне СВО. Бортовая радиолокационная станция показала наличие противника в зоне досягаемости. После разрешения командования летчик выпустил ракету в сторону врага и успешно поразил ее.

Су-35 — многоцелевой истребитель пятого поколения, который считается одним из самых маневренных самолетов с изменяемым вектором тяги. При этом он способен нести до 8 т боевой нагрузки. Посредством ликвидации пилотируемых и беспилотных воздушных объектов на большой, средней и малой дальности Су-35 обеспечивает полное господство в небе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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