Источник: Россия отработала беспилотную разведывательно-ударную систему

«В России создана разведывательно-ударная система (РУС) включающая как разведывательные беспилотные летательные аппараты различных классов, так и ударные дроны компании ZALA Aero. РУС была отработана в ходе СВО и показала высокую эффективность обнаружения и поражения в тактической и оперативно-тактической глубине таких типовых целей как скопления живой силы, бронетехника, артиллерийские системы и комплексы ПВО противника», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что «в систему входят, в частности, разведывательные дроны ZALA 421−16E, выступающие в том числе и в роли ретрансляторов сигнала, а также барражирующие боеприпасы “Изделие-51”, “Изделие-52” и “Куб”.
Как сообщал ранее РИА Новости другой информированный источник, Вооруженные силы России применили в рамках спецоперации на Украине уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов «Куб» и «Изделие-51/52» (также известные как «Ланцет»).
Дроны-камикадзе «Куб» и «Изделие-51/52» разработаны компанией ZALA Aero. «Кубы» отличаются характерной формой за счет широкого треугольного крыла. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 минут, скорость — 130 километров в час.
У «Изделия-52» два крестообразных крыла, сигарообразный фюзеляж. Этот БПЛА способен нести боевую часть в три килограмма. Его максимальная скорость — 110 километров в час, дальность действия — 40 километров. Модернизированная версия дрона — «Изделие-51» — получила новую аэродинамику: теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. У этого беспилотника более мощная боевая часть — пять килограммов — и увеличенный радиус действия.