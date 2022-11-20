14:45 (мск), источник: Lenta.Ru
ВКС России уничтожили цех завода «Мотор-Сич» в Запорожье
ВКС России уничтожили цех оборонного предприятия «Мотор-Сич» в городе Запорожье. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
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Отмечается, что в цеху велись работы по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины.
В ведомстве также рассказали, что на купянском направлении противник активных действий не предпринимал. По его скоплениям наносилось поражение огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в районах населенных пунктов Табаевка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Всего за сутки на данном направлении уничтожено более 20 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и два пикапа.
Минобороны также доложило о срыве контратак Вооруженных сил Украины на южно-донецком направлении.