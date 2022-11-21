Рогов заявил, что ВСУ применили в районе Мелитополя новые дроны-камикадзе

«В воскресенье утром [со стороны ВСУ] была произведена попытка нанести удар целым роем дронов-камикадзе. Это новые дроны, которые пока мы не встречали, больше похожие на какое-то украинское кустарное производство на основе американских и японских комплектующих», — сказал он в понедельник ТАСС.
По словам Рогова, дроны несли порядка 2 кг пластида с массой поражающих элементов. «Явно летели кошмарить жителей Мелитополя, потому что летели по GPS и на предельно малых высотах — до 60 м. Скорость была небольшой порядка 60 км/ч — это реально медленно. По оценке специалистов, дроны летели из города Запорожье, то есть сотню км они прошли. В группе было четыре штуки — их сбили. Один попал нам в руки в нормальном состоянии для изучения», — указал он.
«Смотря на комплектующие, двигатель, элементы управления можно сказать, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского ищет варианты, аналогичные “Гераням”. Все в дроне достаточно дешевое и простое, что, конечно, вызывает тревогу. С учетом поддержки со стороны американцев и японцев режим Зеленского могут завалить этими комплектующими, и тогда они могут достаточно сильно кошмарить именно мирные города», — заключил Рогов.