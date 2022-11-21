В Китае стадо овец 12 дней ходит по кругу без перерыва Хозяйка скота не знает, что могло стать причиной столь странного поведения
Фоторепортажи
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
10Конкурс Nature Conservancy 2022 показал снимки победителей
14:58 (мск), источник: © РИА Новости

На Купянском направлении сорвали попытку наступления ВСУ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российская армия сорвала попытку украинских боевиков наступать на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения живой силы ВСУ сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа», — говорится в сводке.

В военном ведомстве рассказали также, что ВСУ пытались контратаковать на Южно-Донецком направлении, чтобы восстановить утраченное положение в районах Новомихайловки, Владимировки и Павловки, но были остановлены и отброшены на исходные позиции.

Здесь украинские подразделения потеряли более 70 человек, один танк, две БМП, пять бронемашин и столько же автомобилей.

Еще одну попытку наступать украинская армия предприняла на Красно-Лиманском направлении, в районе Голиково и Червонопоповки. Подразделения ВСУ были рассеяны огнем артиллерии, потеряв более 20 военнослужащих, три БМП и одну бронированную машину.

Кроме того, в Херсонской области российские военные уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась переправиться на катере на левый берег Днепра в районе поселка Днепровское.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункты управления ВСУ в ДНР, Харьковской и Запорожской области, а также 54 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 124 районах. В районе Краматорска уничтожен военный склад, в Харьковской области — две установки РСЗО «Ураган».

Подразделения ПВО сбили за сутки пять беспилотников и 11 снарядов «Урагана» и «Ольхи».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запад столкнулся с серьезной проблемой из-за отправки оружия на Украину
Власти Украины заявили о начале 'добровольной эвакуации' из Херсона
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Глава «Росатома» сообщил о риске атомной аварии на ЗАЭС
На Купянском направлении сорвали попытку наступления ВСУ
В Херсонской области уничтожили украинскую диверсионную группу
Песков: смена власти в Киеве не является целью спецоперации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта