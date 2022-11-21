14:58 (мск), источник: © РИА Новости
На Купянском направлении сорвали попытку наступления ВСУ
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российская армия сорвала попытку украинских боевиков наступать на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения живой силы ВСУ сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа», — говорится в сводке.
В военном ведомстве рассказали также, что ВСУ пытались контратаковать на Южно-Донецком направлении, чтобы восстановить утраченное положение в районах Новомихайловки, Владимировки и Павловки, но были остановлены и отброшены на исходные позиции.
Здесь украинские подразделения потеряли более 70 человек, один танк, две БМП, пять бронемашин и столько же автомобилей.
Еще одну попытку наступать украинская армия предприняла на Красно-Лиманском направлении, в районе Голиково и Червонопоповки. Подразделения ВСУ были рассеяны огнем артиллерии, потеряв более 20 военнослужащих, три БМП и одну бронированную машину.
Кроме того, в Херсонской области российские военные уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась переправиться на катере на левый берег Днепра в районе поселка Днепровское.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункты управления ВСУ в ДНР, Харьковской и Запорожской области, а также 54 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 124 районах. В районе Краматорска уничтожен военный склад, в Харьковской области — две установки РСЗО «Ураган».
Подразделения ПВО сбили за сутки пять беспилотников и 11 снарядов «Урагана» и «Ольхи».
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.