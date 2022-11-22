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14:15 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные сорвали атаку мотопехотной роты ВСУ в ЛНР

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские военные отразили массированные атаки ВСУ на нескольких направлениях, говорится в сводке Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

На Донецком направлении:

  • убиты более 120 украинских военнослужащих;
  • уничтожены два танка, шесть бронированных машин и пять автомобилей.

На Южнодонецком направлении нанесен удар по механизированной роте противника в районе населенного пункта Водяное. Разбиты три диверсионно-разведывательные группы, действовавшие в районе Павловки. Потери ВСУ составили:

  • более пятидесяти человек убитыми и ранеными;
  • три БМП и два бронеавтомобиля.

На Купянском направлении российские артиллеристы ударили по мотопехотной роте ВСУ, атаковавшей в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР. В результате убиты и ранены более 50 человек, ликвидирован танк, уничтожены три БМП и пять машин.

На Краснолиманском направлении:

  • сорвана попытка мотопехотной роты атаковать из Стельмаховки;
  • убиты до 40 человек, уничтожены три БМП и три пикапа.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 11 пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Кругляковка Харьковской области, Победа, Доброволье, Водяное Донецкой Народной Республики, Садовое, Токаревка, Дудчаны Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах.

Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, главная цель боевых действий — освобождение Донбасса. В сентябре ДНР и ЛНР по итогам голосования жителей этих территорий приняты в состав России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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