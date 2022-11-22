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14:27 (мск), источник: © РИА Новости

При обстреле Шебекино со стороны ВСУ погибла женщина

БЕЛГОРОД, 22 ноя — РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание», — написал глава региона в Telegram-канале.

Он добавил, что днем обстрелу подверглась территория госпиталя ветеранов войн, где лечат пожилых людей. По словам Гладкова, никто не пострадал.

«Снарядами посекло фасад и выбило несколько окон госпиталя, на соседней территории поврежден газопровод. Все оперативные службы находятся на месте», — добавил губернатор.

ВСУ обстреляли Шебекино 22 октября, тогда были повреждены гражданские объекты, 12 человек получили ранения, двое мирных жителей погибли. Вечером 15 ноября город вновь подвергся обстрелу, разрушения были зафиксированы в 33 квартирах, три человека погибли, два пострадали. Через два дня Шебекино снова обстреляли из «Града», тяжело ранена 15-летняя девочка.

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