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Спецоперация на Украине
22 ноября, источник: © РИА Новости

На Украине начали расследование против казненных российских военнопленных

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура Украины заявила о расследовании против пленных российских военнослужащих, расстрелянных боевиками ВСУ, обвинив убитых в вероломстве и нарушении обычаев войны.

Источник: РИА "Новости"

«Имитация сдачи в плен и открытие огня по военным Вооруженных сил Украины — начато производство по факту вероломства российских военных», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В Генпрокуратуре добавили, что начато расследование по статье «Нарушение законов и обычаев войны». Ведомство планирует установить все обстоятельства произошедшего и вынести правовую оценку всем участникам.

Видеокадры убийства боевиками ВСУ сдавшихся в плен российских солдат появились в интернете 18 ноября. По информации российского Минобороны, украинские военные намеренно убили десять человек выстрелами в голову. В ведомстве указали, что это не единичный случай, а распространенная в ВСУ преступная практика.

В министерстве подчеркнули, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим представителям власти бывшей советской республики придется нести ответственность «за всех и за каждого замученного и убитого пленного».

СК возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с пленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратились в международные организации с требованием расследовать убийство российских военных и осудить преступление.

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