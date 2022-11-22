Системы ПВО сбили два беспилотника в Севастополе

Он подчеркнул, что попытки нападения продолжаются.
«Прямо сейчас работают наши дежурные силы ПВО. <…> По предварительной информации, два БПЛА уже сбито», — написал он.
Развожаев уточнил, что гражданские объекты при атаке не пострадали, все силы и службы находятся в боевой готовности. Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие.
Украинские войска ранее неоднократно пытались нанести удары по городу при помощи беспилотников. Так, утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.
После этого Москва приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке. Киев при этом предоставил гарантии, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.